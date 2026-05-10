13-й канал ИТВ: Трамп заверил Нетаниягу – компромисса с Ираном по урану не будет

13-й канал израильского ТВ сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Биньямина Нетаниягу: Вашингтон не пойдет на компромисс с Ираном по вопросу обогащенного урана.

В Израиле продолжают внимательно следить за ожидаемым решением Трампа по переговорам с Тегераном. Израильский источник охарактеризовал ситуацию как "постоянное ожидание", отмечает 13-й канал.

По сведениям 13-го канала, в ходе последних обсуждений представители армии и разведки представляли Нетаниягу более жесткие позиции в отношении Ирана. В ЦАХАЛе считают нынешнее состояние иранских военных возможностей "оперативной возможностью" для возобновления ударов и "завершения миссии", в "Мосаде" полагают, что новая война может ускорить падение иранского режима. При этом, по словам израильского источника, руководство Израиля старается не выглядеть паникующим и не создавать впечатление, будто оно давит на Вашингтон, добиваясь военной эскалации.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут "очень хорошо" и что война может "быстро закончиться". Одним из центральных вопросов остается судьба запасов высокообогащенного урана: Трамп заявил, что США "получат уран" от Ирана, однако Тегеран пока отрицает готовность передать уран американцам.

Трамп накануне сказал: "Возможно, мы вернемся к проекту "Свобода", если ничего не получится, – но это будет проект "Свобода плюс", то есть проект "Свобода плюс нечто другое".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам.

По состоянию на субботу, 9 мая, ответ от Ирана так и не поступил.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США прибегают к "безрассудным военным авантюрам" всякий раз, когда возможно достичь соглашения дипломатическим путем, и подчеркнул, что Иран не поддастся давлению.

"Все планы Америки по контролю над Ормузским проливом сегодня сошли на нет", – заявил глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Аджи.

Официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил в пятницу, 8 мая, что Тегеран все еще изучает предложение США и объявит о своей позиции после принятия окончательного решения. "Что касается переговоров, предложение находится на рассмотрении, и как только мы придем к окончательному заключению, мы обязательно об этом объявим", – сообщил Багаи агентству Tasnim.