10 мая 2026
Израиль

Заявление МИДа по "флотилии Сумуда": "профессиональные провокаторы" депортированы из Израиля

время публикации: 10 мая 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 07:37
Саиф Абу Кешек и Тьяго Авила
Tsafrir Abayov/Flash90

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" Саиф Абу Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тьяго Авила, подозреваемый в незаконной деятельности, 10 мая были депортированы.

Отмечается, что депортация была осуществлена после завершения расследования. Абу-Кешек и Авила названы в сообщении МИДа "профессиональными провокаторами".

"Израиль не допустит никаких нарушений законной военно-морской блокады сектора Газы", – подчеркивается в сообщении МИДа.

30 апреля министерство иностранных дел объявило, что Армия обороны Израиля перехватила более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. В заявлении израильского МИДа говорилось о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики. Судя по сообщению израильского МИДа, были перехвачены не все суда флотилии. Ранее сообщалось, что осуществляется перехват 58 судов, на борту которых находятся 404 активиста.

Это была вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.

