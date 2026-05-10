Агентство КСИР пишет о шагах для получения Ираном доходов от подводных интернет-кабелей

Иранское агентство Tasnim, связанное с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовало материал о "трех практических шагах" для получения Ираном доходов от подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив.

В публикации утверждается, что через пролив проходят важные оптоволоконные линии связи, включая системы FALCON, GBI и TGN-Gulf, обеспечивающие передачу данных между странами Персидского залива, Европой, Индией и Восточной Азией.

Tasnim предлагает Тегерану использовать то, что агентство называет "суверенными правами Ирана на воды, дно и недра Ормузского пролива". В обоснование приводится статья 34 Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой режим транзитного прохода через международные проливы не меняет правового статуса вод, воздушного пространства, морского дна и недр, а также суверенитета прибрежных государств.

Среди предлагаемых мер – обязательное лицензирование иностранных владельцев и операторов кабелей, разовые платежи за право прокладки и эксплуатации линий, ежегодные сборы, а также закрепление за иранскими компаниями исключительного права на обслуживание и ремонт кабелей. В публикации прямо упоминаются глобальные технологические компании – Google, Microsoft, Amazon и Meta, а также телекоммуникационные операторы и финансовые сети, использующие подводные каналы связи для облачных сервисов, передачи данных, платежей и трафика международных сетей.

Tasnim утверждает, что подводные кабели Ормузского пролива являются не только цифровой, но и экономической инфраструктурой: через них проходят интернет-трафик, данные облачных центров, корпоративные VPN, голосовая связь и финансовые сообщения, включая SWIFT. По версии агентства, Иран мог бы получать от этого "сотни миллионов долларов в год". Публикация появилась на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива и попыток Тегерана показать, что у него есть не только нефтяные, но и цифровые рычаги давления.