Возобновление выдачи инвалидных парковочных талонов отложено до октября

Выдача новых парковочных талонов для инвалидов, остановленная в начале текущего года в связи с массовыми случаями мошенничества, возобновится не раньше октября.

Напомним, что в период с 2020 по 2024 год количество парковочных талонов для инвалидов увеличилось с 90 тысяч до 600 тысяч. Таким образом, инвалидный талон был у каждого 6го израильского автомобиля.

Такой парковочный тало освобождает от платы за парковку на сине-белых парковочных местах и в больницах. Кроме того, сбор за лицензирование автомобиля сокращается с нескольких тысяч шекелей (в зависимости от стоимости автомобиля) до 29 шекелей.

В 2024 году полиция начала расследование подозрений на мошенничество при выдаче парковочных талонов для инвалидов.

В январе минтранс полностью остановил выдачу новых разрешений до разработки механизма проверки, которую было обещано завершить к августу. В мае сообщалось, что министерство транспорта заключило договор о проведении проверок с целью выдачи парковочных талонов для инвалидов с сетью медицинских клиник "Бикурофе".