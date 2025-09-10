Сеть "Фатталь" заплатит 3,3 млн шекелей и обязуется не называть свои отели пятизвездочными

Тель-Авивский окружной суд утвердил мировое соглашение по представительскому иску, поданному в 2022 году против гостиничной сети "Фатталь".

Согласно иску, сеть представляла часть отелей своей сети, включая Леонардо Плаза Иерусалим, как пятизвездочные отели или отели "пять звезд плюс", и даже подчеркивала, что речь идет об официальном рейтинге от министерства туризма.

В рамках соглашения сеть предоставит гостиничные услуги на сумму 3,3 миллиона шекелей благотворительным организациям, таким как организация вдов и сирот ЦАХАЛа и пострадавших от терроризма.

Сеть также обязалась не включать в свою рекламу звездный рейтинг, который недействителен в Израиле.