Сеть "Фатталь" заплатит 3,3 млн шекелей и обязуется не называть свои отели пятизвездочными

время публикации: 10 сентября 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 09:10
Flash90. Фото: А.Паруш

Тель-Авивский окружной суд утвердил мировое соглашение по представительскому иску, поданному в 2022 году против гостиничной сети "Фатталь".

Согласно иску, сеть представляла часть отелей своей сети, включая Леонардо Плаза Иерусалим, как пятизвездочные отели или отели "пять звезд плюс", и даже подчеркивала, что речь идет об официальном рейтинге от министерства туризма.

В рамках соглашения сеть предоставит гостиничные услуги на сумму 3,3 миллиона шекелей благотворительным организациям, таким как организация вдов и сирот ЦАХАЛа и пострадавших от терроризма.

Сеть также обязалась не включать в свою рекламу звездный рейтинг, который недействителен в Израиле.

