CNN: Китай готовится поставить Ирану новые системы ПВО

По данным CNN, ссылающегося на трех источников, американская разведка утверждает, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.

В свою очередь, Тегеран может воспользоваться паузой в боевых действиях для пополнения запасов систем вооружения.

Два источника сообщили CNN, что Пекин использует третью страну для переброски оружия, чтобы скрыть источник его поставок.