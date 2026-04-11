CNN: Китай готовится поставить Ирану новые системы ПВО
время публикации: 11 апреля 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 08:18
По данным CNN, ссылающегося на трех источников, американская разведка утверждает, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.
В свою очередь, Тегеран может воспользоваться паузой в боевых действиях для пополнения запасов систем вооружения.
Два источника сообщили CNN, что Пекин использует третью страну для переброски оружия, чтобы скрыть источник его поставок.