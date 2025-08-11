x
11 августа 2025
11 августа 2025
Остров с отремонтированной крепостью у берегов Уэльса выставлен на продажу за 3 млн фунтов

время публикации: 11 августа 2025 г., 12:20
Остров с отремонтированной крепостью у берегов Уэльса выставлен на продажу за 3 млн фунтов
Wikipedia.org. Фото: Thorne17

Риэлторское агентство Strutt & Parker, специализирующееся на элитной недвижимости, выставило на продажу остров Торн, расположенный в 3 морских миль от побережья Пемброкшира на западе Уэльса.

Остров площадью около 10 тысяч кв.м. может похвастаться недавно отреставрированной крепостью 19-го века. Бывший артиллерийский форт был превращен в жилой комплекс из пяти спален, а также гостиных, террас и других жилых и служебных помещений. Также на острове имеется собственная вертолетная площадка.

Нынешний владелец острова предприниматель Майк Коннор купил его в 2017 году за 500 тысяч фунтов стерлингов, и потратил 2 миллиона фунтов на его ремонт и модернизацию. Начальная продажная цена острова – 3 миллиона фунтов.

