11 августа 2025
Экономика

Итальянский госфонд ищет израильские стартапы для инвестиций

Хайтек
Италия
время публикации: 11 августа 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 12:21
Итальянский госфонд ищет израильские стартапы для инвестиций
Miriam Alster/ Flash90

Технологический инвестиционный фонд правительства Италии (CDP), управляющий капиталом в 4,7 миллиарда евро, начал инвестировать в израильские стартап-компании.

Как сообщает "Глобс", в фонде ищут для инвестиций стартапы в сферах искусственного интеллекта и квантовых технологий с целью их привлечения к работе в Италии для развития местной промышленности.

Израильское направление работы фонда возглавляет Хагай Бадаш, итальянец израильского происхождения, проживающий в Риме, который ранее работал менеджером по инвестициям и аналитиком в нескольких итальянских компаниях.

Экономика
