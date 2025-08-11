Итальянский госфонд ищет израильские стартапы для инвестиций

Технологический инвестиционный фонд правительства Италии (CDP), управляющий капиталом в 4,7 миллиарда евро, начал инвестировать в израильские стартап-компании.

Как сообщает "Глобс", в фонде ищут для инвестиций стартапы в сферах искусственного интеллекта и квантовых технологий с целью их привлечения к работе в Италии для развития местной промышленности.

Израильское направление работы фонда возглавляет Хагай Бадаш, итальянец израильского происхождения, проживающий в Риме, который ранее работал менеджером по инвестициям и аналитиком в нескольких итальянских компаниях.