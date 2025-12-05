Майор Эйтан Орбах погиб в ДТП в Иорданской долине

Разрешено к публикации: 45-летний майор резерва Эйтан Орбах, один из владельцев и издателей субботней газеты "Олам Катан", погиб в результате ДТП на шоссе 90. Он погиб, когда выполнял свои обязанности в качестве офицера территориальной охраны ("агана мирхавит") в районе фермы Цфон а-Бекаа.

Как сообщает "Сругим", о гибели Эйтана Орбаха сообщил муниципалитет Бейт-Шеана, где он жил с семьей.

Он оставил после себя жену Нехаму и пятерых детей.