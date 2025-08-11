x
11 августа 2025
OPC разрешат построить электростанцию в Хадере в обмен на инвестиции в экологию

время публикации: 11 августа 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 08:49
OPC разрешат построить электростанцию в Хадере в обмен на инвестиции в экологию
Yossi Zamir/Flash90

После того, как Высший суд справедливости (БАГАЦ) вернул вопрос об электростанции OPC в Хадере на рассмотрение правительства, министры изменили свое решение и утвердили строительство электростанции.

Согласно сообщению министерства энергетики, решение было изменено "после обязательства компании OPC продвигать меры по сокращению загрязнения воздуха с тем, чтобы общий уровень загрязнения в районе города не ухудшился".

OPC демонтирует паровые котлы и снесет трубу на заводе "Нияр Хадера". Существующая электростанция OPC рядом с заводом продолжит работать, а рядом с ней будет построена новая, более крупная электростанция с современными технологиями сокращения выбросов.

Кроме того, компания профинансирует реализацию в Хадере нового экологического проекта (в обмен на строительство предыдущей электростанции компанией был создан парк вдоль берегов ручья Хадера). Формат проекта будет определен позднее.

