Жители тель-авивского квартала судятся с мэрией: "Слишком много общепита"

87 жителей квартала Керем ха-Тейманим обратились в суд с иском против муниципалитета Тель-Авива, утверждая, что его политика нарушает основные права целого сообщества, свободу собственности, качество их жизни и принцип равенства, сообщает The Marker.

Керем ха-Тейманим, основанный в 1906 году, характеризуется узкими переулками, примыкающими домами и внутренними двориками. В последние годы в нем резко выросло количество заведений общественного питания, работающих в вечерние и ночные часы.

Истцы утверждают, что "муниципалитет принял порочное решение, которое превратило жизнь жителей Керем ха-Тейманим в ад, где улицы каждую ночь до рассвета превращаются в одну большую вечеринку для всех жителей Тель-Авива и гостей города".

Недавно муниципалитет принял решение, разрешающее ночную коммерческую деятельность в районе. Согласно новой политике, бары и пабы на улицах Гедера и Йом-Тов могут работать до 2:00 ночи, южная часть рынка - до 5:00 утра, а в остальной части района выдаются ночные разрешения до 1:00.

Согласно иску, такая политика серьезно влияет на качество жизни, жителей квартала, страдающих страдают от непрерывного шума, а также приводит к снижению стоимости недвижимости в квартале, однако обращения к муниципалитету по этому вопросу остались без ответа.

Кроме того, истцы обвиняют муниципалитет в игнорировании нарушений со стороны владельцев заведений, таких как превышение разрешенного количества посадочных мест или работа сверх разрешенных часов.

Среди других жалоб – ухудшение санитарной обстановки из-за выноса заведениями общепита отходов в большие мусорные контейнеры, расположенные непосредственно под жилыми домами, и из-за отсутствия обычных мусорных баков на улицах, рост преступности, инцидентов с насилием и торговли наркотиками, а также постоянное блокирование улиц припаркованными автомобилями.

