Внимание, розыск: пропала 14-летняя Гилель Либерти, жительница Хадеры и Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего подростка. Пропала 14-летняя Гилель Либерти, жительница Хадеры и Беэр-Шевы. В последний раз девочку видели 11 декабря в 05:30 в Беэр-Шеве. Девочка покинула дом своей мамы в Хадере днем ранее, 10 декабря.

Семья дала разрешение на публикацию объявления об исчезновении Гилель. Приметы пропавшей: возраст 14 лет, рост 165 см, стройная, черные длинные волосы, светлый оттенок кожи. Была одета в коричневые обтягивающие штаны ("тайцы"), зеленые сапоги, белую футболку, меховое пальто и коричневую кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хадеры по телефону 046327444.