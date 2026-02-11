Утверждены выплаты семьям погибших при спасении ближнего
время публикации: 11 февраля 2026 г., 07:24 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 07:29
Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила новые постановления, предусматривающие экономическую помощь семьям израильтян, погибших при спасении других.
Пакет мер предусматривает единовременную выплату в размере 85 тысяч шекелей, а также помощь в получении профессионального и академического образования.
Шаг призван почтить тех, кто пожертвовал своими жизнями в спонтанных актах героизма.
Денежный грант будет выплачен ретроактивно членам семей тех, кто погиб при таких обстоятельствах начиная с 2018 года. Право на помощь в обучении будет действовать со дня вступления правил в силу.