Утверждены выплаты семьям погибших при спасении ближнего

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила новые постановления, предусматривающие экономическую помощь семьям израильтян, погибших при спасении других.

Пакет мер предусматривает единовременную выплату в размере 85 тысяч шекелей, а также помощь в получении профессионального и академического образования.

Шаг призван почтить тех, кто пожертвовал своими жизнями в спонтанных актах героизма.

Денежный грант будет выплачен ретроактивно членам семей тех, кто погиб при таких обстоятельствах начиная с 2018 года. Право на помощь в обучении будет действовать со дня вступления правил в силу.