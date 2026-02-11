x
11 февраля 2026
Экономика

Минсельхоз перехватил зараженные саженцы лимона из Таиланда

время публикации: 11 февраля 2026 г., 08:40
Минсельхоз перехватил зараженные саженцы лимона из Таиланда
Photo by Moshe Shai/FLASH90

Сотрудники службы фитосанитарного контроля совместно с таможенными инспекторами аэропорта Бен-Гурион предотвратили контрабанду в Израиль различных материалов для размножения цитрусовых, среди которых саженец лимонного дерева высотой метр.

Саженец был заражен гринингом цитрусовых, одним из самых разрушительных растительных заболеваний, наносящем серьезный ущерб отрасли цитрусовых в регионах, в которые оно проникло, таких как Бразилия и Флорида.

Совокупное экономическое воздействие болезни в мире оценивается сегодня в миллиарды долларов.

Ввоз растений в Израиль без лицензии является уголовным преступлением.

