11 февраля 2026
Спорт

Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В

Футбол
время публикации: 11 февраля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 08:42
Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В
AP Photo/Aurel Obreja

Завтра состоится жеребьевка Лиги наций 2026-27 годов.

По итогам предыдущей Лиги сборная Израиля вылетела из Дивизиона А и будет играть в Дивизионе В.

Корзины жеребьевки Лиги В.

Корзина 1

Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2

Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3

Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4

Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года.

Матчи плэй-офф состоятся в марте и июне 2027 года.

Спорт
