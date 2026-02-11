Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В
время публикации: 11 февраля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 08:42
Завтра состоится жеребьевка Лиги наций 2026-27 годов.
По итогам предыдущей Лиги сборная Израиля вылетела из Дивизиона А и будет играть в Дивизионе В.
Корзины жеребьевки Лиги В.
Корзина 1
Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Корзина 2
Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.
Корзина 3
Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Корзина 4
Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года.
Матчи плэй-офф состоятся в марте и июне 2027 года.
