11 февраля 2026
11 февраля 2026
Израиль

Посол Викторов: Россия обсуждает с Израилем размещение госпиталя в Газе

Газа
Россия
Израиль
время публикации: 11 февраля 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 08:37
Анатолий Викторов: Россия обсуждает с Израилем размещение госпиталя в Газе
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что РФ обсуждает с Израилем, международными организациями, "Советом мира", и странами региона, в частности – Египтом и ОАЭ, развертывание в секторе Газы российского полевого госпиталя. Дипломата цитирует РИА Новости.

По его словам, инициатива была выдвинута еще два года назад, но тогда израильская сторона, назвав идею интересной, заявила, что обеспечить безопасность российских медиков невозможно.

"Пора напомнить о нашей инициативе по развертыванию полевого госпиталя на территории сектора Газа. Теперь я подтверждаю, что в принципе мы готовы развернуть этот медицинский пункт как можно скорее – с российским оборудованием и российскими сотрудниками", – сказал посол.

Викторов рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом выразил готовность развернуть госпиталь в Газе.

Израиль
