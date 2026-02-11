x
11 февраля 2026
Экономика

Lufthansa продолжит летать в Израиль по особому расписанию до конца февраля

Авиация
Lufthansa
время публикации: 11 февраля 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 07:01
Lufthansa продолжит летать в Израиль по особому расписанию до конца февраля
AP Photo/Michael Probst

Группа Lufthansa, включающая авиакомпании Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, объявила, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке она продлевает заморозку ночных рейсов в Израиль до 28 февраля (включительно).

Компания делает это с целью не оставлять экипажи на ночь в Израиле из опасения, что они попадут под атаку. Изменения могут повлиять на часы вылета и прилета авиакомпаний группы Lufthansa. Кроме того, возможно, что прямые рейсы во Франкфурт и Мюнхен превратятся в рейсы со стыковкой, поэтому пассажиров просят проверить изменения на сайте компании.

В группе отметили, что Swiss Air возобновит свой второй ежедневный рейс из Израиля в Швейцарию, но добавит к нему стыковку в Афинах с целью замены экипажей. Первый рейс продолжит работать как прямая линия. После всех ожидаемых изменений группа Lufthansa будет выполнять 65 рейсов в неделю в Израиль, по сравнению с 74 в обычном режиме.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
