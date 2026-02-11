x
11 февраля 2026
Хейли призвала Трампа к решительным действиям против Ирана

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 11 февраля 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 08:05
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли
AP Photo/Chiang Ying-ying

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли в эфире Fox News призвала президента Дональда Трампа сделать решение по Ирану "моментом, который определит его политическое наследие". По ее словам, Тегеран "никогда не согласится" на американские максимальные требования добровольно, поэтому Вашингтону нужно использовать нынешнее окно возможностей.

В том же выступлении Хейли заявила, что США должны сохранить жесткие условия в отношении Ирана: прекращение обогащения урана и развития баллистических программ, прекращение поддержки прокси-групп и усиление давления на иранское руководство.

Комментарий Хейли прозвучал на фоне продолжающейся дискуссии в руководстве США о том, следует ли делать ставку на дипломатическую "сделку" с Ираном или усиливать силовое и санкционное давление.

