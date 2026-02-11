Расследование избиения жителя ПА военными: двое подозреваемых отстранены от службы

ЦАХАЛ отстранил от боевой службы двух военнослужащих Командования тыла, которые в пятницу, 6 февраля, были сняты на видео во время избиения жителя деревни Наби-Салах (около еврейского поселка Халамиш, северо-западней Рамаллы).

По сообщению ЦАХАЛа, военная полиция начала уголовное расследование инцидента. Об этом пишет военный корреспондент Ynet Йоав Зейтун.

По версии ЦАХАЛа, подразделение прибыло в указанный район после сообщения о скоплении местных жителей и возможных беспорядках, один из них был задержан как подозреваемый. Позже в соцсетях была распространена видеозапись, на которой было видно, как задержанного бьют за армейским автомобилем.

Зейтун отмечает, что сначала к военнослужащим, причастным к этому инциденту, применили дисциплинарные меры, однако затем наказание ужесточили: их вывели из боевого состава.

В официальном комментарии армии сказано, что после завершения расследования материалы будут переданы на рассмотрение военной прокуратуры. ЦАХАЛ подчеркнул, что "решительно осуждает и рассматривает с крайней серьезностью любые проявления насилия".