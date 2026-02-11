x
11 февраля 2026
|
последняя новость: 10:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 февраля 2026
|
11 февраля 2026
|
последняя новость: 10:36
11 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэкологии намерено оштрафовать ашдодский НПЗ на 32 млн шекелей

Штрафы
Ашдод
Мин.экологии
время публикации: 11 февраля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 09:42
Минэкологии намерено оштрафовать ашдодский НПЗ на 32 млн шекелей
Flash90. Фото: Й.Замир

Министерство экологии уведомило руководство нефтеперерабатывающего завода Ашдод о намерении наложить денежный штраф в размере около 32 миллионов шекелей.

Минэкологии обвиняет НПЗ в нарушении условий разрешения на выброс, регулирующего объем выбросов загрязнителей воздуха с объекта.

Уведомление было направлено компании в рамках административной процедуры до принятия окончательного решения.

На НПЗ отклоняют претензии, утверждая, что никаких нарушений допущено не было, и предупреждая, что компания будет обжаловать решение.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook