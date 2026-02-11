Минэкологии намерено оштрафовать ашдодский НПЗ на 32 млн шекелей
время публикации: 11 февраля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 09:42
Министерство экологии уведомило руководство нефтеперерабатывающего завода Ашдод о намерении наложить денежный штраф в размере около 32 миллионов шекелей.
Минэкологии обвиняет НПЗ в нарушении условий разрешения на выброс, регулирующего объем выбросов загрязнителей воздуха с объекта.
Уведомление было направлено компании в рамках административной процедуры до принятия окончательного решения.
На НПЗ отклоняют претензии, утверждая, что никаких нарушений допущено не было, и предупреждая, что компания будет обжаловать решение.