NYT: США позволят ХАМАСу сохранить стрелковое оружие

Как пишет New York Times со ссылкой на источники, в том числе – официальные, США позволят террористической группировке ХАМАС сохранить часть стрелкового оружия, но потребуют сдачи всех вооружений, которые способны нанести удар по Израилю.

Соответствующее предложение будет передано ХАМАСу в ближайшие недели группой, в состав которой входят специальный посланник президента США Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и генеральный директор "Совета мира" по управлению сектором Газы Николай Младенов.

Источники отмечают, что окончательный документ еще не разработан, его детали могут измениться. В публикации отмечается, что речь идет о значительном шаге в направлении демилитаризации группировки, предусмотренной планом Дональда Трампа по прекращению военных действий в секторе.

Отметим, что этот план предусматривал полное разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти в секторе. На этом настаивает и Израиль, увязывающий с разоружением вывод войск из контролируемой им части сектора.

Однако, выступая несколько недель назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Кушнер упомянул о необходимости немедленного отказа от тяжелых вооружений. По его словам, остальное оружие должно быть зарегистрировано и выведено из обращения.

В публикации отмечается, что вопрос о механизмах разоружения ХАМАСа остается неясным. Добавим, что группировка отказалась складывать оружие, а иностранные государства сообщили, что не будут принимать участие в насильственном разоружении. Таким образом, ХАМАС остается основной силой в Газе.

Вопрос о ситуации в секторе будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа, которая состоится 11 февраля в Вашингтоне.