"Файлы Эпштейна": Трампу было известно о деятельности преступника еще в 2006 году

Опубликованные министерством юстиции США "файлы Эпштейна" содержат интервью, проведенное ФБР в 2019 году с бывшим начальником полиции Палм-Бич Майком Райтером. Оно опровергает заявления президента США Дональда Трампа, что он не был в курсе преступлений организатора сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Райтер рассказал, что в июле 2006 года, когда о преступлениях Эпштейна стало известно впервые, Трамп позвонил ему и сказал: "Слава богу, что вы его останавливаете, все знают, что он этим занимается".

Будущий президент назвал сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл "чудовищем". Он также рассказал, что однажды оказался рядом с Эпштейном, когда тот привел подростков, и "убрался оттуда к черту".

Дональд Трамп не отрицает своей многолетней дружбы с Эпштейном, однако, по его словам, они поссорились еще до того, как тот был арестован в первый раз. Президент утверждает, что не знал о преступной деятельности своего бывшего друга.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что глава государства честен и прозрачен в вопросе о разрыве с Эпштейном. "Разговор 2006 года, возможно, произошел, а возможно, нет. Ц меня нет ответа на этот вопрос", – сказала она.