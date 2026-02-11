x
$
Курс валют в Израиле 11 февраля 2026 года: курс доллара самый низкий примерно за 30 лет

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 11 февраля 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 15:59
Банк Израиля сообщает, что в среду, 11 февраля, валютные торги завершились понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,195% и составил 3,078 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,109% и составил 3,667 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за 30 лет. В прошлый раз курс доллара опускался ниже отметки 3,08 в 1996 году.

