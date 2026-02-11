Израильские ученые показали, как остановить малярию на самой ранней стадии

x
время публикации: 11 февраля 2026 г., 16:49
Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили критический этап развития малярийного плазмодия, блокировка которого может стать ключом к созданию новых лекарств против болезни.

Ученые сфокусировались на изучении апикопласта – уникальной структуры внутри паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию. Хотя апикопласт когда-то произошел от фотосинтезирующих предков, сегодня он служит химической фабрикой, производящей жизненно важные для плазмодия вещества.

С помощью передовых систем визуализации живых клеток исследователи проследили весь 48-часовой цикл развития паразита и выделили четыре стадии формирования апикопласта: удлинение, ветвление, "корону" и деление. Именно короткая фаза "короны", длящаяся всего около часа, оказалась решающей для выживания будущих поколений патогена.

На этой стадии апикопласт соединяется со специальными структурами, организующими деление клетки. Это гарантирует, что каждая новая дочерняя клетка получит свою копию органоида. Эксперименты показали, что развитие апикопласта не является автономным процессом. Оно жестко контролируется сигналами от ядра паразита. Если заблокировать работу ядра, рост органоида мгновенно останавливается, и он не может сформировать "корону". Без этой фазы связь с аппаратом деления не устанавливается, и дочерние клетки рождаются дефектными.

Этот сбой приводит к эффекту "отложенной смерти": первое поколение паразитов может выжить, но следующее неизбежно погибает, не имея ресурсов для роста. Соавтор работы доктор Анат Флорентин подчеркивает: "Эти механизмы открывают новую возможность для разработки лекарств: если мы научимся прерывать связь между ядром и апикопластом, мы остановим размножение паразита и спасем множество жизней".

