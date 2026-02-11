Силовые тренировки оптимальны для здорового снижения веса. Израильское исследование

Исследователи из Тель-Авивского университета доказали, что силовые нагрузки эффективно сжигают жир, но сохраняют при этом мышечную массу, что критически важно для здоровья человека.

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, меняет представление о правильном снижении веса. Ученые проанализировали данные сотен мужчин и женщин в возрасте от 20 до 75 лет, придерживавшихся низкокалорийной диеты. Участников разделили на три группы: без физических нагрузок, с аэробными упражнениями и с силовыми тренировками. Результаты показали, что общая потеря веса во всех группах была примерно одинаковой, то есть основой снижения веса является именно сокращение количества калорий. Но состав тех килограммов, которые удалось сбросить, кардинально различался.

Только те, кто занимался силовыми тренировками, смогли не только максимально избавиться от жира, но и сохранить или даже увеличить мышечную массу. В остальных группах значительная часть потерянного веса пришлась на мышцы. Это критический момент, так как мышечная ткань составляет около 40% веса тела и напрямую влияет на скорость метаболизма даже в состоянии покоя. Уменьшение мышечной массы замедляет обмен веществ, из-за чего лишние килограммы быстро возвращаются после окончания диеты. Кроме того, силовые нагрузки показали наилучшие результаты в уменьшении окружности талии, что напрямую связано со снижением рисков для сердца и сосудов.

Авторы работы подчеркивают, что низкокалорийная диета без укрепления мышц может быть вредной, провоцируя развитие саркопении – возрастной деградации мышечной ткани, которая встречается и у молодых людей при несбалансированном похудении. Силовые тренировки обеспечивают стабильный результат, физическую устойчивость и долголетие, делая процесс снижения веса безопасным и эффективным.

Соавтор исследования профессор Ифтах Гепнер отмечает: "Наше исследование показывает, что потерю веса следует оценивать не только количеством потерянных килограммов, но и качеством оставшихся. Когда правильное питание сочетается с силовыми тренировками, можно эффективно уменьшить количество жира, сохранив и даже увеличив мышечную массу, что является критическим фактором для здоровья".