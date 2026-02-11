x
11 февраля 2026
Ближний Восток

"Даже 12 авианосцев не принесут США победу": в Иране выставили гробы для американского командования

США
Иран
время публикации: 11 февраля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 14:39
"Даже 12 авианосцев не принесут США победу": в Иране выставили гробы для американского командования
South Korea Defense Ministry via AP

Представители иранского руководства отметили 47-ю годовщину исламской революции новыми воинственными заявлениями. На одной из манифестаций были представлены гробы, предназначенные для представителей американского военного командования, в том числе – для командующего CENCOM адмирала Брэдли Купера, участвовавшего в недавних переговорах с иранцами в Омане.

"Ракетное оружие Исламской республики не является предметом переговоров", – заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани. Он также сообщил, что война с США, если она начнется, не ограничится военной сферой и границами ближневосточного региона, а будет иметь глобальные последствия, в том числе, в энергетической сфере.

"Наши ракеты – сила, с которой враги не смогут справиться. Эти враги очень глупы, но даже они понимают: стремление уничтожить нашу ракетную программу сведет их в могилу", – заявил командующий военно-морскими силами Шахрам Ирани.

Старший советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мухаммадреза Нагди выразил уверенность, что даже если США сосредоточат у берегов Ирана 12 авианосцев, они все равно не атаковать Иран. "Америка побеждена и неспособна на новую агрессию", – сказал он. Напомним, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправить в регион второй авианосец.

