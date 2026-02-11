Давид и Ариэль Кунио представлят на Берлинале фильм Тома Шоваля "Письмо Давиду: Полная версия"

Давид и Ариэль Кунио, освобожденные из плена в Газе после двух лет заключения, на следующей неделе посетят Берлин, где состоится показ фильма Тома Шоваля "Письмо Давиду: Полная версия". Специальный показ организован фондом Future Narrative Fund и кинотеатром Babylon при сотрудничестве с Берлинале.

Картина стала обновленной версией фильма "Письмо Давиду", который Шоваль начал снимать во время плена своего друга Давида Кунио. Режиссер познакомился с ним ещё в 2013 году на съемках своего дебютного фильма "Молодость", представленного в программе Panorama Берлинского кинофестиваля. По трагической иронии судьбы, Давид и его брат-близнец Эйтан сыграли в той картине братьев, идущих на похищение ради спасения семьи.

7 октября 2023 года Давид Кунио был похищен вместе с женой и дочерьми-близнецами из своего дома в кибуце Нир-Оз. Похищен был и младший брат Давида и Эйтана Ариэль. Об их судьбе ничего не было известно до освобождения.

Первую версию фильма показали на Берлинале в прошлом году – в то время Давид и Ариэль все ещё находились в плену, и их судьба оставалась неизвестной. По словам Шоваля, тогда это был "фильм-крик", работа без завершения, пронизанная тревогой и неопределенностью.

Работая над картиной, режиссер использовал архивные материалы, закулисные съемки и пробы, создавая одновременно личное послание другу и хронику новой реальности разрушенного войной кибуца. Шоваль не раз заявлял, что не считает фильм завершенным, пока Давид не вернётся домой.

После освобождения Кунио режиссер перемонтировал финал. Теперь обновленная версия картины будет представлена в Берлине в присутствии героев фильма и их семей.

"Это глубоко трогательный момент – замкнуть немыслимый круг", – отметил Шоваль. По его словам, возвращение в Берлин с Давидом и Ариэлем стало возможностью завершить историю так, как он надеялся с самого начала.