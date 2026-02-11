Освобожден мужчина, задержанный по подозрению в похищении матери американской телеведущей

Полиция штата Аризона освободила мужчину, который был задержан несколько часов назад по подозрениям в причастности к похищению Нэнси Гатри – матери ведущей NBC Саванны Гатри. 84-летняя женщина пропала 10 дней назад.

Мужчину, имя которого – Карлос, арестовали на улице. После этого у него дома был проведен обыск. После освобождения он сообщил, что не имеет представления, кто такая Нэнси Гатри, поскольку не следит за новостями. "Я надеюсь, что похитителя найдут, но это не я", – добавил Карлос.

7 февраля ведущая американского телеканала NBC опубликовала видеообращение, в котором заявила, что семья готова заплатить выкуп за возвращение матери, которую, по данным следствия, похитили из дома под Тусоном (Аризона). Поводом для обращения стала информация о контакте похитителей с местным телеканалом KOLD-TV: редакция сообщила о получении анонимного сообщения, связанного с этим делом. После этого родственники публично подтвердили готовность к выплате выкупа.

Расследование ведут ФБР и офис шерифа округа Пима. Ранее ФБР сообщало о награде в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти Нэнси Гатри или установить причастных.