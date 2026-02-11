Олимпиада. Франьо фон Альмен стал трехкратным олимпийским чемпионом. Израильтянин занял 33-е место

Чемпионом олимпиады в супер-гиганте стал швейцарец Франьо фон Альмен.

Он стал трехкратным чемпионом олимпиады 2026 года. Ранее швейцарец победил в скоростном спуске. и командной горнолыжной комбинации.

На втором месте американец Райан Кокран-Сигл, третьем - швейцарец Марко Одерматт.

Израильтянин Барнабас Селлеш занял 33-е место, отстав от победителя на 6.32 секунды.

Украинец Дмытро Шепюк занял 36-е место.