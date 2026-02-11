x
11 февраля 2026
|
последняя новость: 15:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 февраля 2026
|
11 февраля 2026
|
последняя новость: 15:10
11 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Франьо фон Альмен стал трехкратным олимпийским чемпионом. Израильтянин занял 33-е место

Горные лыжи
Олимпиада 2026
время публикации: 11 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 14:30
Олимпиада. Франьо фон Альмен стал трехкратным олимпийским чемпионом
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Чемпионом олимпиады в супер-гиганте стал швейцарец Франьо фон Альмен.

Он стал трехкратным чемпионом олимпиады 2026 года. Ранее швейцарец победил в скоростном спуске. и командной горнолыжной комбинации.

На втором месте американец Райан Кокран-Сигл, третьем - швейцарец Марко Одерматт.

Израильтянин Барнабас Селлеш занял 33-е место, отстав от победителя на 6.32 секунды.

Украинец Дмытро Шепюк занял 36-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Олимпиада, В горнолыжной комбинации победили австрийки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Олимпиада. Линдси Вонн рассказала о своем состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Заявление сборной США: "Линдси Вонн в стабильном состоянии"