Visa интегрировала платежную сеть в ChatGPT для покупок от имени пользователя

Платежная компания Visa подключила свою сеть к ChatGPT, открыв чат-боту возможность самостоятельно оформлять покупки и проводить оплату от имени пользователей. Это решение считается важным шагом в развитии коммерческих сервисов на базе искусственного интеллекта, пишет EuroNews.

В рамках партнерства ИИ-агенты смогут не только подбирать товары по запросу пользователя, но и приобретать их у любого продавца, который принимает карты Visa. Ранее подобные решения работали лишь с ограниченным числом магазинов и торговых площадок. Технологическую основу обеспечит OpenAI: ChatGPT сможет взаимодействовать с пользователями, принимать решения в рамках заданных параметров и инициировать покупки. Visa, в свою очередь, будет отвечать за обработку платежей, контроль безопасности и выявление мошеннических операций.

Для использования функции владельцы карт смогут привязать Visa к ChatGPT. При этом будут действовать различные меры защиты, включая лимиты расходов, обязательное подтверждение операций и возможность ограничить круг одобренных продавцов. Споры по таким покупкам Visa намерена рассматривать по тем же правилам, что и обычные транзакции, проверяя намерение клиента совершить покупку и корректность действий продавца.

Ранее OpenAI уже предпринимала попытку выйти на рынок электронной коммерции через функцию Instant Checkout, однако сервис не получил широкого распространения и был закрыт в марте. Финансовые условия соглашения между Visa и OpenAI стороны не раскрывают. Также пока неизвестно, будут ли взиматься дополнительные комиссии с продавцов или покупателей.