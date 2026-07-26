Полиция исключила версию похищения Юваля Когана: "Его шансы выжить были низки, это чудо"

Глава полиции Ашкелона подполковник полиции Эльдад Эльяшив в эфире радиостанции "Кан Решет Бет" прокомментировал обстоятельства исчезновения четырехлетнего Юваля Когана и его обнаружения спустя 27 часов.

"Вероятность того, что ребенок его возраста сможет выжить 27 часов один в таких условиях, была крайне мала. Я попросил его мать Дину расспросить его. Она врач и понимает, почему у нас возникли вопросы", – сказал Эльяшив.

Эльдад Эльяшив указал, что малыша неоднократно опросили, и версия похищения была исключена. "Я понимаю, как трудно поверить, что эта история закончилась именно так, но сейчас самое время поверить в чудо", – добавил начальник полиции.

Напомним, четырехлетний Юваль Коган пропал в четверг днем во время прогулки с отцом и двумя старшими сестрами в районе пляжа Хофит в Ашкелоне. Мальчика искали тысячи людей – полиция, службы спасения, ЗАКА, многочисленные волонтеры, его искали в воде, на земле и с воздуха.

В пятницу в послеобеденные часы Юваль был обнаружен живым, хоть и сильно уставшим и обезвоженным. Мальчика нашел волонтер организации ЗАКА Ноам Симхи из Ашдода, который вместе с другими волонтерами искал ребенка верхом на лошади.

Как пояснил сам Симхи, он заблудился и сбился с основного маршрута, оказавшись в районе Ницаним – примерно в 4 км к северу от места исчезновения Юваля Когана. Там он внезапно увидел маленького мальчика в полосатой майке, который спокойно стоял под деревом и смотрел на всадников.

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Хаим Бублиль рассказал, что, согласно первым результатам расследования, Юваль пошел в том направлении, которое, как он думал, приведет его домой. Судя по всему, ночью он заснул, а утром проснулся и остался сидеть в тени, что, вероятно, и спасло ему жизнь.

Многих израильтян эта версия не удовлетворила, и в социальных сетях начали распространяться теории заговора о том, что мальчика якобы похитили, а затем "подкинули", и тот факт, что его нашел именно ультрарелигиозный волонтер, якобы тоже не случаен.