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Мир

Пожары во Франции и Испании: сотни тысяч эвакуированных, огонь подступает к Бордо

Франция
Пожары
Испания
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:07
Пожары во Франции и Испании: сотни тысяч эвакуированных, огонь подступает к Бордо
AP Photo/Manu Fernandez

Более 330000 человек были эвакуированы во Франции и Испании в связи с бушующими в этих странах лесными пожарами, контроль над которыми установить не удается. Фронт огня находится в 20 километров от Бордо.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что только в Жиронде задействовано 2500 пожарных, включая швейцарских, 1500 военнослужащих и 1200 полицейских. "Ситуация остается крайне неблагоприятной. Пламя, создающее огненные вихри, подступает к Бордо", – рассказал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к принятию специального законодательства для борьбы с изменениями климата. Он предупредил, что ближайшие часы станут очень сложными, но затем ситуация должна начать улучшаться.

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