"Движение за качество власти" требует через БАГАЦ отменить продление срочной службы

"Движение за качество власти" в Израиле подало в БАГАЦ иск с требованием отменить поправку №29 к Закону о военной службе, продлевающую срок срочной службы с 30 до 32 месяцев. В организации утверждают, что закон подрывает доверие военнослужащих к государству и нарушает их конституционные права, сообщает в воскресенье 26 июля Walla.

Напомним, утвержденная Кнессетом 17 июля поправка распространяется на всех, кто был призван в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2029 года, включая военнослужащих, уже проходящих службу. Многие из них служат почти два года и должны были демобилизоваться через несколько месяцев в соответствии с законом, действовавшим на момент их призыва.

В иске "Движения за качество власти" утверждается, что данная поправка нарушает ключевой принцип – закон не может иметь обратную силу, то есть, данная поправка меняет условия службы уже после призыва. По мнению движения, это серьезно нарушает законные ожидания военнослужащих и подрывает их доверие к государственным институтам.

В организации также отмечают, что предусмотренная законом компенсация за два дополнительных месяца службы – 175% или 200% денежного довольствия – составляет лишь несколько тысяч шекелей и не может компенсировать ущемление таких основополагающих прав, как равенство, свобода и личная автономия.

Кроме того, если бы подлежащие демобилизации солдаты были призваны сразу после демобилизации на резервистскую службу (как это происходило в течение всей войны), они бы получили значительно большую компенсацию.

В иске "Движения за качество власти" также указано крайне проблематичное совпадение: всего за два дня до поправки Кнессет одобрил закон о замораживании арестов уклоняющихся от призыва, который предоставляет ультраортодоксам, не являющимся на службу, иммунитет от ареста, допросов и уголовного преследования.