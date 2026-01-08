40 миллионов человек в день обращаются к ChatGPT за медицинской помощью

Согласно анализу анонимизированных диалогов с ChatGPT и опросу пользователей, проведенному с применением ИИ-инструмента Knit, многие пациенты воспринимают ChatGPT как своего рода "помощника"в вопросах здоровья. Пользователи обращаются к нему, чтобы разобраться в медицинских счетах, обнаружить завышенные суммы, оспорить отказы страховых компаний, а при ограниченном доступе к врачам – даже для предварительной оценки симптомов или ведения лечения.

В количественном выражении более 5% всех сообщений ChatGPT во всем мире связаны с темами здоровья. OpenAI отмечает, что каждую неделю пользователи задают от 1,6 до 1,9 миллиона вопросов, касающихся медицинского страхования – от сравнения страховых планов до обработки заявок и выставления счетов. В сельских и слабо обеспеченных медицинскими услугами регионах еженедельно отправляется около 600 тысяч сообщений, связанных со здравоохранением. При этом около 70% разговоров о здоровье происходят вне стандартных часов работы клиник.

Пользователи описывают свои симптомы ChatGPT, загружают предыдущие врачебные рекомендации и сведения о своем состоянии, после чего система может сигнализировать о потенциальной серьезности отдельных состояний. В ситуациях, когда доступ к медицинской помощи затруднен, это помогает людям решить, можно ли подождать приема у врача или требуется срочное обращение за неотложной помощью. В отчете OpenAI подчеркивается, что надежность ответов повышается, если они основаны на персонализированном контексте – например, на данных страхового плана, клинических рекомендациях или информации из медицинских порталов.

Вместе с тем компания признает, что ChatGPT способен выдавать неточные или даже опасные советы, особенно в сфере психического здоровья. На данный момент OpenAI сталкивается с рядом судебных исков от людей, утверждающих, что их близкие причинили себе вред или покончили с собой после взаимодействия с ИИ. В ответ на подобные риски в некоторых штатах были приняты законы, ограничивающие использование ИИ-чат-ботов в сфере психического здоровья и терапевтических решений.

При этом технология уже демонстрирует практическую пользу: в ряде вирусных историй пользователи рассказывали, как загружали детализированные медицинские счета для анализа и находили ошибки – от дублирования платежей до неправильного кодирования и нарушений правил Medicare. OpenAI заявляет, что продолжает совершенствовать работу ChatGPT в медицинском контексте, снижая вероятность вредных или вводящих в заблуждение ответов и сотрудничая с врачами для выявления рисков. По данным компании, модели GPT-5 чаще задают уточняющие вопросы, обращаются к актуальным исследованиям, используют более осторожные формулировки и при необходимости направляют пользователей к профильным специалистам.