Сбой в "Ракевет Исраэль": выключились табло на железнодорожных станциях

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о сбое в работе информационных табло в пассажирских залах на железнодорожных станциях. В сообщении отмечается, что показ информации на экранах временно прекращен из-за технической неисправности.

В компании заявили, что специалисты железной дороги совместно с соответствующими поставщиками выясняют источник сбоя и занимаются его устранением. О сроках восстановления работы табло пока не сообщается.