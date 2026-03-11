x
Израиль

Сбой в "Ракевет Исраэль": выключились табло на железнодорожных станциях

Железные дороги
время публикации: 11 марта 2026 г., 23:37
Сбой в "Ракевет Исраэль": выключились табло на железнодорожных станциях
Chaim Goldberg/Flash90

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о сбое в работе информационных табло в пассажирских залах на железнодорожных станциях. В сообщении отмечается, что показ информации на экранах временно прекращен из-за технической неисправности.

В компании заявили, что специалисты железной дороги совместно с соответствующими поставщиками выясняют источник сбоя и занимаются его устранением. О сроках восстановления работы табло пока не сообщается.

