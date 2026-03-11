Сбой в "Ракевет Исраэль": выключились табло на железнодорожных станциях
время публикации: 11 марта 2026 г., 23:37 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 23:38
Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о сбое в работе информационных табло в пассажирских залах на железнодорожных станциях. В сообщении отмечается, что показ информации на экранах временно прекращен из-за технической неисправности.
В компании заявили, что специалисты железной дороги совместно с соответствующими поставщиками выясняют источник сбоя и занимаются его устранением. О сроках восстановления работы табло пока не сообщается.