Экономика

Житель Ашдода обвиняется в подделке банкнот на 1,5 млн долларов

Мошенничество
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:31
Flash90

Прокуратура Южного округа передала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 56-летнего жителя Ашдода Шабтая Корена, обвиняемого в подделке денежных купюр в крупных масштабах.

Согласно обвинительному заключению, в 2024 году Корен приобрел копировальный аппарат Xerox XV80 и сопутствующее оборудование для подделки долларовых банкнот, включая специальные формы и счетную машину для денег.

Все оборудование он хранил дома, где и осуществлял свою деятельность. По данным следствия, к 2 января 2025 года Корен изготовил 29890 купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 1494500 долларов. Банкноты были упакованы в картонные коробки, по 100 купюр в каждой пачке.

