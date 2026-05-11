11 мая 2026
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Стармер отказался уходить в отставку: "Мы ведем борьбу за душу нашего народа"

время публикации: 11 мая 2026 г., 12:42 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:50
Hannah McKay/Pool Photo via AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с речью, посвященной поражению лейбористов на прошедших в королевстве выборах в местные органы власти. Голосование ослабило и позиции консерваторов.

"Результаты выборов очень тяжелые. Я принимаю за них ответственность. Это не только опасные времена, но и очень опасные противники. Если мы не будем действовать правильно, наша страна пойдет по темному пути", – сказал он, комментируя электоральный успех правопопулистской партии Reform UK.

Политик дал понять, что не собирается уходить в отставку: "Я знаю, что некоторые во мне сомневаются. Я знаю, что должен доказать, что они ошибаются, и я это сделаю. Лейбористы справятся с вызовами и дебаты – часть этого процесса".

Он заявил, что правительство достигло успехов в таких областях, как стабилизация экономики и улучшение медицинского обслуживания. "Но этого, безусловно, недостаточно. Британцы хотят перемен. Люди считают, что лейбористское правительство не заботится о них", – признал политик, напомнив, что и сам происходит из рабочей семьи.

Стармер обвинил другие политические партии в поощрении раскола и поиске тех, на кого можно возложить ответственность. "Я не ухожу от ответственности, но все большая ее часть лежит на других. Мы ведем борьбу за душу нашего народа", – сказал он.

Отвечая на прямой вопрос, задумывается ли он об отставке, глава правительства отметил: "Постоянная смена лидеров при правительстве консерваторов обошла нашей стране очень дорого. Расплачиваться пришлось народу. Лейбористы не обрекут страну на подобное".

