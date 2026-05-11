x
11 мая 2026
|
последняя новость: 14:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 14:33
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кая Каллас анонсировала принятие санкций против поселенческого насилия

Иудея и Самария
Израиль
Европейский Союз
время публикации: 11 мая 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 13:12
Кая Каллас анонсировала принятие санкций против поселенческого насилия
AP Photo/Virginia Mayo

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что 11 мая на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе будет принято решение о введении санкций против поселенческого насилия.

"Я ожидаю достижения политического соглашения по вопросу о санкциях против прибегающих к насилию поселенцев. Надеюсь, это произойдет", – сказала она. Решение блокировалось правительством Венгрии, однако новый премьер-министр Петер Мадьяр пересмотрел позицию своего предшественника Виктора Орбана.

Каллас отметила, что франко-швейцарское предложение о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями не получило достаточной поддержки. "Мы проверяли в пятницу – необходимого большинства нет. Что мы еще можем сделать", – цитирует ее Politico.

Она также отвергла инициативу президента России Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от ЕС. "Он был высокопоставленным российским лоббистом. Таким образом, Россия получит возможность сидеть по обе стороны стола", – сказала чиновница.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2026

ЦАХАЛ расследует инцидент с эксгумацией тела палестинца у поселения Са-Нур
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

К югу от Шхема подожжены несколько автомобилей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2026

Источники в ПА сообщают о нападении поселенцев к югу от Шхема