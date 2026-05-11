Кая Каллас анонсировала принятие санкций против поселенческого насилия

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что 11 мая на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе будет принято решение о введении санкций против поселенческого насилия.

"Я ожидаю достижения политического соглашения по вопросу о санкциях против прибегающих к насилию поселенцев. Надеюсь, это произойдет", – сказала она. Решение блокировалось правительством Венгрии, однако новый премьер-министр Петер Мадьяр пересмотрел позицию своего предшественника Виктора Орбана.

Каллас отметила, что франко-швейцарское предложение о введении запрета на торговлю с израильскими поселениями не получило достаточной поддержки. "Мы проверяли в пятницу – необходимого большинства нет. Что мы еще можем сделать", – цитирует ее Politico.

Она также отвергла инициативу президента России Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от ЕС. "Он был высокопоставленным российским лоббистом. Таким образом, Россия получит возможность сидеть по обе стороны стола", – сказала чиновница.