Нетаниягу созвал экстренное совещание с руководителями служб безопасности
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:08
Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в понедельник днем совещание по вопросам безопасности с участием командования армии, руководителей служб безопасности и ограниченного круга министров.
Совещание созывается на фоне ответа Ирана на предложения США и связано с возможным возобновлением военных действий.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 мая 2026