Нетаниягу созвал экстренное совещание с руководителями служб безопасности

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в понедельник днем совещание по вопросам безопасности с участием командования армии, руководителей служб безопасности и ограниченного круга министров.

Совещание созывается на фоне ответа Ирана на предложения США и связано с возможным возобновлением военных действий.