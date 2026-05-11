11 мая 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Глава управления гражданской авиации требует убрать военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион

Авиация
США
Мин.транспорта
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:32
Yossi Aloni/Flash90

Глава Управления гражданской авиации Шмуэль Закай обратился к министру транспорта Мири Регев и генеральному директору министерства Моше Бен-Закену с призывом убрать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион.

«Оборонное ведомство недооценивает масштаб ущерба для гражданской авиации и влияние числа рейсов на цены и на всех граждан страны. Силовые структуры не дают министерству транспорта выполнять его функции и обязанности. В сложившейся ситуации у государства Израиль фактически нет международного аэропорта, способного работать в нормальном режиме. Бен-Гурион превратился в военный аэродром с ограниченной гражданской деятельностью», - говорится в письме.

По словам Закая, их присутствие в главных воздушных воротах страны серьезно нарушает работу израильских авиакомпаний, препятствует возвращению иностранных авиаперевозчиков и нарушает работу всей отрасли.

Так, генеральный директор авиакомпании "Исраэйр" Ури Сиркис сообщил на заседании комитета Кнессета по экономике, что компания, обычно располагающая в Бен-Гурионе 17 самолетами, сейчас получает разрешение на стоянку лишь для четырех, что не только удорожает полеты, но и ограничивает число рейсов, которые израильские перевозчики могут выполнять.

