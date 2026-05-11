11 мая 2026
последняя новость: 14:33
Израиль

Военный вертолет совершил вынужденную посадку в Южном Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
время публикации: 11 мая 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 13:18
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в понедельник 11 мая в ходе операции ВВС Израиля по эвакуации раненых в Южном Ливане один из вертолетов приземлился в районе эвакуации и не смог вновь подняться в воздух из-за технической неисправности.

Для эвакуации раненых был направлен дополнительный вертолет. Технические группы ВВС устранили неисправность, после чего вертолет благополучно покинул район.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что вертолет не пострадал в результате огня противника.

