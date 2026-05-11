Кнессет снова проголосует за отмену указа Смотрича о повышении лимита на безналоговый частный импорт

В понедельник, 11 мая, в Кнессете состоялось заседание финансовой комиссии Кнессета, на которой обсуждался указ министра финансов Бецалеля Смотрича об установлении лимита на безналоговый частный импорт на уровне 130 долларов.

Заседание комиссии проходило в рамках промежуточного постановления Высшего суда справедливости, обязавшего стороны попробовать достичь компромисса до 17 мая, однако ни Смотрич, ни представители минфина на заседание не явились.

В связи с этим комиссия приняла решение снова вынести указ на рассмотрение пленарного заседания Кнессета с целью его отмены.

Напомним, что ранее Кнессет отменил указ Смотрича, устанавливавший планку лимита на уровне 150 долларов, однако менее чем через сутки глава минфина подписал новый указ.