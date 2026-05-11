11 мая 2026
последняя новость: 20:41
Экономика

Кнессет снова проголосует за отмену указа Смотрича о повышении лимита на безналоговый частный импорт

время публикации: 11 мая 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 19:48
Смотрич бойкотировал заседание финкомиссии Кнессета по освобождению интернет-посылок от НДС
AP Photo/Charles Rex Arbogast

В понедельник, 11 мая, в Кнессете состоялось заседание финансовой комиссии Кнессета, на которой обсуждался указ министра финансов Бецалеля Смотрича об установлении лимита на безналоговый частный импорт на уровне 130 долларов.

Заседание комиссии проходило в рамках промежуточного постановления Высшего суда справедливости, обязавшего стороны попробовать достичь компромисса до 17 мая, однако ни Смотрич, ни представители минфина на заседание не явились.

В связи с этим комиссия приняла решение снова вынести указ на рассмотрение пленарного заседания Кнессета с целью его отмены.

Напомним, что ранее Кнессет отменил указ Смотрича, устанавливавший планку лимита на уровне 150 долларов, однако менее чем через сутки глава минфина подписал новый указ.

// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 мая 2026

БАГАЦ дал минфину две недели, чтобы договориться с Кнессетом об освобождении интернет-посылок от НДС