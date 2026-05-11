11 мая 2026
последняя новость: 20:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На Голанах друзы забросали камнями строителей ветряной электростанции и подожгли технику

время публикации: 11 мая 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 20:04
NEWSru.co.il. Фото: А.Завин

Утром 11 мая компания " Энерджикс" возобновила установку ветрогенераторов на севере Голанских высот. На место проведения работ прибыли десятки местных жителей, которые забросали камнями сотрудников охранной фирмы и подожгли строительную технику.

Прибывшие силы полиции Северного округа пресекли беспорядки. Полиция начала расследование с целью установки личностей участников протеста с тем, чтобы привлечь их к ответственности.

Работы по строительству ветряной электростанции начались еще в августе 2023 года, они сопровождались массовыми протестами друзов. При этом компания "Энерджикс", выигравшая тендер на строительство, утверждает, что с владельцем земельного участка заключен соответствующий договор. Согласно договору, ферма ветрогенераторов будет включать в себя 41 турбину, каждая из которых будет укреплена на мачте высотой около 200 метров.

