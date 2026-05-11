Tasnim опровергает сообщения в западных СМИ: Иран не соглашался на вывоз обогащенного урана

Иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, опубликовало подробности иранского ответа на американские предложения, ссылаясь на источник в переговорной команде.

По данным агентства, вопреки утверждениям ряда западных СМИ, иранское предложение не содержит согласия на вывоз обогащенного урана из страны.

Кроме того, как утверждает агентство, Тегеран установил конкретные сроки для получения замороженных за рубежом средств. Как утверждает источник, американская сторона в своем плане выразила готовность разблокировать иранские активы, однако Иран настаивает на том, чтобы это произошло в четко определенные сроки.