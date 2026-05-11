За последний месяц полиция Северного округа изъяла 182 килограмма наркотиков

В ходе совместной операции бойцы пограничной полиции ЯГАЛ Северного округа и военнослужащие ЦАХАЛа задержали двоих жителей юга Израиля во время попытки контрабандной доставки через границу 21 килограмма наркотиков.

По сообщению полиции, двое подозреваемых были замечены в районе пограничного заграждения в воскресенье, 10 мая. Военнослужащие и сотрудники полиции задержали подозреваемых, жителей бедуинского поселка Бир-Хаджадж в возрасте около 20 лет, и изъяли пакеты с предположительно наркотическим веществом, которые они перебросили через забор безопасности.

Этот случай стал частью серии предотвращенных попыток контрабанды за последний месяц. В ходе совместных операций подразделения ЯГАЛ Северного округа и бригады 417 Армии обороны Израиля было изъято около 182 кг наркотиков общей стоимостью более 5 миллионов шекелей.