x
11 мая 2026
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 13:10
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За последний месяц полиция Северного округа изъяла 182 килограмма наркотиков

ЦАХАЛ
Полиция
Контрабанда
Наркотики
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:14
За последний месяц полиция Северного округа изъяла 182 килограмма наркотиков
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции бойцы пограничной полиции ЯГАЛ Северного округа и военнослужащие ЦАХАЛа задержали двоих жителей юга Израиля во время попытки контрабандной доставки через границу 21 килограмма наркотиков.

По сообщению полиции, двое подозреваемых были замечены в районе пограничного заграждения в воскресенье, 10 мая. Военнослужащие и сотрудники полиции задержали подозреваемых, жителей бедуинского поселка Бир-Хаджадж в возрасте около 20 лет, и изъяли пакеты с предположительно наркотическим веществом, которые они перебросили через забор безопасности.

Этот случай стал частью серии предотвращенных попыток контрабанды за последний месяц. В ходе совместных операций подразделения ЯГАЛ Северного округа и бригады 417 Армии обороны Израиля было изъято около 182 кг наркотиков общей стоимостью более 5 миллионов шекелей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 мая 2026

Иордания нанесла удар по объектам контрабандистов на юге Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

"Мы живем в джунглях": арабы Израиля о росте насилия. Статистика, мнения, инициативы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2026

ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков на восточной границе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2026

Масштабная операция против контрабандистов в Негеве: изъяты дроны, деньги и наркотики