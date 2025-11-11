Верховный суд рассмотрит законность коммерческого спонсирования представительских исков

Три месяца назад окружной суд Центрального округа в Лоде отказался рассматривать представительский иск против производителя гербицидов, потому что подача иска финансировалась коммерческой компанией, претендующей на получение части присужденных выплат в случае победы в судебном процессе.

Судья Иска Ротенберг приняла аргументы ответчиков, утверждавших, что закон о представительских исках предусматривает ведение процесса только истцом и его адвокатом, и постановила, что участие дополнительной стороны в виде финансирующей компании, заинтересованной в коммерческой выгоде, противоречит закону.

На этой неделе в Верховный суд была подана апелляция с требованием обязать суд низшей инстанции принять представительский иск к рассмотрению.

В тексте апелляции подчеркивается, что "99,9% коллективных истцов не выдержат и не согласятся нести экономическое бремя длительной судебной тяжбы", и что "запретить на получение ими внешнего финансирования лишает их доступа к судам".