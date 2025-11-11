Утверждено строительство развязки на шоссе 6 возле Бейт-Шемеша

Комиссия по национальной инфраструктуре утвердила к реализации проект министерства транспорта и компании "Хоце Исраэль" по модернизации и расширению трассы 383 и строительства развязки между ней и Трансизраильским шоссе (шоссе 6).

В рамках проекта существующая трасса протяженностью 20 километров будет модернизирована до двухполосного шоссе с двумя полосами движения в каждую сторону.

Кроме строительства развязки на пересечении с шоссе 6 (вместо моста над шоссе), на 383 трассе будут модернизированы перекрестки и построен новый туннель длиной 300 метров рядом с поселением Сдот-Миха, а также будут возведены два моста над ручьем а-Эла, созданы экологические переходы в районе леса Харувит и инновационная дренажная система, соответствующая генплану ручьев Сорек и Лахиш.

План призван существенно улучшить транспортную доступность населенных пунктов в треугольнике между Бейт-Шемешем, Кирьят-Гатом и Ашкелоном, адаптировав инфраструктуру к росту населения.

Проект согласован со всеми местными властями, министерствами энергетики и обороны, управлением водных ресурсов, управлением древностей, управлением дренажа и другими структурами. В проекте делается значительный упор на сохранении ландшафтных ценностей, сохранении деревьев, восстановлении ручьев и создании экологических переходов.