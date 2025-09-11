Перерождение госбюджета, БАГАЦ в борьбе против дороговизны. Экономический обзор

О роли оппозиции в принятии бюджета, о странной угрозе Смотрича главе Банка Израиля и о том, чего боятся респектабельные люди.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Перерождение госбюджета в Израиле

Утверждение в первом чтении второго пересмотра государственного бюджета на 2025 год не стало сюрпризом. Дефицит госбюджета будет увеличен до 5,2%, армия получит 28 миллиардов шекелей на покрытие расходов на войну с Ираном и "Колесницы Гидеона – 1", а расходы на проценты по займам вырастут на 1,6 миллиарда шекелей.

Несмотря на слабость коалиции, ни одна из ее составляющих пока не заинтересована в выборах, а потому вопрос был в основном в том, кто что сможет выторговать ради утверждения. "Яадут а-Тора", выйдя из правительства, действует по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок", ШАС делает то же самое, не выходя из правительства, а Итамар Бен-Гвир продолжает играть роль Enfant terrible, капризного ребенка-оппозиционера, громко воюя с министром финансов Бецалелем Смотричем и из-за слабости коалиции часто добиваясь выполнения своих требований вопреки здравому смыслу.

Это, разумеется, заслуживает критики. Центр увековечивания памяти раввина Овадии Йосефа наверняка мог бы подождать конца войны, как и бюджет министерства еврейского наследия – и немало других пунктов.

Но я бы хотел обратить внимание на два других аспекта.

Во-первых, оппозиция в Кнессете текущего созыва наверное самая беспомощная и неактуальная на моей памяти. Да, в израильской политической системе коалиция может развалиться только изнутри. Да, предыдущая оппозиция во главе с Биньямином Нетаниягу действовала с нарушением парламентских традиций и успешно развалила "Правительство перемен". Но попытка новой оппозиции вести себя так же к успеху не привела.

У оппозиционных партий имеются инструменты, чтобы защищать то, что дорого их мировоззрению, особенно когда коалиция расшатана и неустойчива, а министр финансов на ножах с наиболее ненавистным оппозиции министром. Однако на этот раз оппозиция даже не делает вид, что пытается принять участие в обычном для таких случаев закулисном торге и шантаже, ограничиваясь ни к чему не обязывающей критикой с трибуны. А лидеры двух оппозиционных партий Яир Лапид и Бени Ганц вообще отправились в Вашингтон.

Во-вторых, государственный бюджет в Израиле окончательно перестал быть инструментом планирования и распределения национальных приоритетов, превратившись в механизм, задним числом подводящий баланс уже принятых решений.

Классический бюджетный процесс предполагает, что правительство формулирует цели на год, определяет приоритеты, распределяет ресурсы и только затем принимает бюджет. В израильской реальности последних лет все происходит наоборот: сначала тратят деньги (в связи с кризисными или сиюминутными коалиционными нуждами), а уже потом корректируют бюджет под свершившиеся расходы. Причем даже коррекция как правило происходит путем фронтального секвестра, то есть опять же отказа от установления приоритетов.

Второе исправление госбюджета 2025 года ведь не будет последним. Эти 28 миллиардов шекелей – то, что уже было потрачено. А впереди еще три месяца "Колесниц Гидеона 2" с мобилизацией резервистов, так что где-то в ноябре этот сценарий повторится опять. И ведь точно то же самое было в 2024 году, когда бюджет пересматривался три раза.

Да, невозможно жестко планировать завершение боевых действий, но нельзя второй год подряд закладывать в бюджет наиболее оптимистичный сценарий, а потом каждые три месяца задним числом все переигрывать. В долгосрочной перспективе такой подход нежизнеспособен.

Что до госбюджета 2026 года, даже в минфине не верят, что его удастся провести до конца года, а скорее всего он будет принят только после выборов, когда политические карты будут розданы заново. То есть почти весь следующий год все проекты, завязанные на гибкую часть госбюджета, будут опять жить в режиме максимальной экономии и не факт, что выживать.

Снова об учетной ставке

Посреди войны с Бен-Гвиром против "разбазаривания" госбюджета 2025 года министр финансов Смотрич выдвинул неожиданный ультиматум в адрес главы Банка Израиля Амира Ярона, в очередной раз потребовав снизить учетную ставку. Само по себе требование – не новость, более того – правительства всегда заинтересованы в снижении учетной ставки, поскольку это удешевляет для них обслуживание внутреннего долга, стимулирует экономику и снижает долговую нагрузку на население. Именно поэтому для экономики страны столь важно сохранение независимости центрального банка, который обязан уметь противостоять давлению правительства, чтобы тормозить инфляцию. В долгосрочной перспективе высокая инфляция гораздо опаснее для экономики и для населения, чем дороговизна кредитов.

Странным был формат выдвинутого Смотричем ультиматума: "Если глава Банка Израиля не снизит учетную ставку, я снижу налоги". Логика угрозы вызывает недоумение. Если Смотрич считает, что в текущей ситуации будет правильно снизить налоги – пусть снижает, это в его компетенции и его сфере ответственности. Зачем угрожать этим профессору Ярону?

Ярон держит ставку высокой для сдерживания инфляции, которая оказалась гораздо более упорной, чем ожидалось, и не будет торопиться со снижением ставки из-за сохраняющегося высокого уровня неопределенности, связанного с продолжением войны. Фактически этой угрозой Смотрич дает главе Банка Израиля еще один довод против снижения учетной ставки, добавляя лишней неопределенности.

К слову, теоретически Смотрич может отменить замораживание налоговых ступеней и вернуть НДС и взносы соцстраха к уровням 2024 года. Благодаря комбинации удивительной стойкости израильской экономики, возврата в виде налогов вливаемых государством в экономику средств (оборонные заказы, выплаты резервистам) и успешных мер против уклонения от налогов доходы казны превысили прогноз на 20 миллиардов шекелей. Но делать такое заявление параллельно со вторым с начала года повышением дефицита госбюджета на военные расходы (и на оплату выросших процентов по долгам) на 30 миллиардов шекелей и с очевидной перспективной дополнительных расходов неопределенных масштабов – явно не самый умный шаг.

Следующее решение по учетной ставке запланировано на 29 сентября, и шансы на то, что она будет снижена, мягко говоря, не высоки, хотя Банк Израиля все еще прогнозирует два снижения до конца года.

Вклад Верховного суда в борьбу с ростом цен

Дороговизна жизни в Израиле остается одним из главных вопросов на повестке дня населения. Пока правительство только собирается впервые за полтора года посвятить этому вопросу целый час (16 сентября с 14:00 до 15:00), на этой неделе неожиданный вклад в борьбу с дороговизной жизни сделал Верховный суд.

Судья Халед Кабуб установил новый минимальный стандарт наказания за картельные сговоры – реальное тюремное заключение на срок свыше 9 месяцев, без возможности замены общественными работами. Прецедентное решение принято по делу Айелет Юнгстер, участницы картеля туристических компаний, организовывавших поездки в Польшу в 2010-2016 годах.

За последнее десятилетие по делам о картельном сговоре было вынесено 93 приговора. И ни один их приговоренных не отбывал наказание за решеткой. Более 60 человек были приговорены к общественным работам, 26 – к тюремным срокам от одного до девяти месяцев, заменявшимся общественными работами, и пять – к штрафу.

56-летняя Юнгстер попала в первую группу, получив изначально пять месяцев тюрьмы, и обратилась за заменой срока общественными работами, прося учесть ее статус бабушки и сложную семейную историю.

Свое решение судья Кабуб обосновал тем, что фигуранты таких дел – респектабельные люди, которых не пугают финансовые потери, и что "единственный способ добиться эффективного сдерживания в таких преступлениях – через реальное тюремное заключение, которое особенно пугает этот сегмент правонарушителей".

Новый стандарт повлияет на несколько текущих дел, включая обвинения против розничных сетей в координации цен на продукты и дело транспортного картеля, обманным путем получившего 200 миллионов шекелей от государственных организаций.

Вместе с тем, важно отметить, что израильская правовая система по-прежнему характеризуется крайне медленным рассмотрением экономических дел. Тот же картель поездок в Польшу действовал в 2010-2016 годах, а приговор вынесен только в 2025.