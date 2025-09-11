x
Экономика

Подписано новое трудовое соглашение в судебной системе

время публикации: 11 сентября 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 10:59
Yonatan Sindel/Flash90

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), министерство финансов, управление судов и рабочий комитет судебной системы подписали новое коллективное трудовое соглашение.

Соглашение, которое будет распространяться на около 2500 сотрудников судебной администрации, предусматривает повышение зарплат, премии, а также улучшение качества обслуживания.

В рамках соглашения были обновлены и переформулированы различные должности административных работников, чтобы приспособить их к современной эпохе и предоставить им продвинутые профессиональные инструменты.

Работники получат с октября 2025 года прибавку к зарплате в размере 1200 шекелей в месяц и единовременную премию в размере 20000 шекелей в месяц.

Кроме того, руководители среднего звена получат дополнительную управленческую надбавку и дополнительную компенсацию за работу в выходные и праздники.

