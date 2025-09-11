"Вертикальный город": выдано разрешение на строительство самого высокого жилого небоскреба в Израиле

Мэрия Рамат-Гана выдала разрешение на строительство проекта "Вертикальный город", в рамках которого в районе Алмазной биржи планируется возведение двух небоскребов.

60-этажное здание высотой 250 метров будет офисным, а расположенное рядом с ним 72-этажное высотой 280 метров – жилым. Среди прочего, в нем будут расположены квартиры для долгосрочной аренды и студенческое общежитие.

Оба небоскреба будут возведены над общим восьмиэтажным основанием, в котором будут располагаться торговые и офисные площади, а под ним – два подземных уровня для технических служб. Также предусмотрена шестиуровневая общественная парковка.

Проект будут реализовывать компании "Израиль-Канада", Б.С.Р. и "Клаль Битуах".

Следует отметить, что в Гиватаиме идет строительство небоскребов Beyond на 68 и на 72 этажа, и высотой до 307 метров, однако они не будут полностью жилыми.